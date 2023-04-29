"الهجرة المصرية" تعلّق على مقتل الصيدلي محمد فيصل في السعودية

علقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، على مقتل صيدلي مصري في السعودية رميًا بالرصاص.

وكان صيدلي يدعى "محمد فيصل يونس" لقي مصرعه في إطلاق نار، الخميس، أثناء تأدية عمله بمنطقة الأمواه في محافظة عسير جنوب السعودية، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية عن شقيق القتيل.

وبحسب بيان لوزارة الهجرة، قالت الوزيرة سها جندي إنها "تلقت اتصالًا من الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، وحسين كامل رئيس الجالية المصرية في عسير للإبلاغ عن الحادثة الأليمة، حيث قامت الوزارة فور علمها بالتواصل مع وزارة الخارجية المصرية والقنصل العام في المملكة العربية السعودية والجانب السعودي من خلال آلية الاتصال المباشر".