الكويت.. القبض على متهم بقتل فتاة عُثر على جثتها محروقة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، القبض على المتهم بقتل فتاة عُثر على جثتها محروقة، أمس السبت، في "بر السالمي".

وقالت الوزارة في بيان رسمي عبر حسابها في "تويتر"، إن "رجال قطاع الأمن الجنائي تمكنوا من فك لغز قضية قتل فتاة في بر السالمي، خلال أقل من 24 ساعة من العثور على الجثة".