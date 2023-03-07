في خصومة ثأرية.. مقتل سيدتين وإصابة ثالثة خلال جنازة بمصر
قتلت سيدتان وأصيبت ثالثة، اليوم الثلاثاء؛ إثر إطلاق النيران على جنازة بقرية الحجيرات جنوب مصر، بسبب خصومة ثأرية بين عائلتين.
وانتقلت قوات الأمن المصرية إلى موقع البلاغ، بعد تلقيها إخطارًا من غرفة العمليات بمقتل سيدتين وإصابة ثالثة، عقب تعرضهن لإطلاق نار أثناء مشاركتهن في تشييع جثمان متوفى بقرية الحجيرات في محافظة قنا.
وتبين من خلال التحريات الأولية أن هناك خصومة ثأرية بين عائلتي "العجايرة" و"آل شاهين" بقرية الحجيرات منذ فترة، قتل خلالها المقدم أحمد محمود، وهو ضابط بالأمن المركزي، وذلك أثناء مشاركته في حملة لضبط طرفي الثأر.
وأشارت التحريات إلى أنه توفي اليوم أحد الأشخاص من عائلة "العجايرة" وفاة طبيعية، وأثناء تشييع جثمانه، أطلق أفراد من العائلة الأخرى النيران؛ ما أسفر عن مقتل سيدتين وإصابة ثالثة بطلقات نارية.
وجرى نقل الجثتين والمصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات والتي كلفت بضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.