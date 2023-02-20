مصنع يستخدم الأسمنت وبودرة البلاط في صنع المشروبات

تمكنت السلطات المصرية في محافظة بورسعيد من ضبط مصنع يستخدم بودرة البلاط والأسمنت الأبيض ويضعها في عبوات تحمل شعار ماركات شهيرة.

جاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو على "فيسبوك" عن مصنع عشوائي غير مرخص يقلد منتجات غذائية ومشروبات قهوة ومنتجات لعلامات تجارية شهيرة، ويبيعها في الأسواق بمواصفات لا تصلح للاستخدام الآدمي.

وشنت الرقابة التجارية حملات مكثفة للكشف عما إذا كانت هناك أنواع من مشروبات القهوة المغشوشة في الأسواق، واستهدفت الحملة عددا من المتاجر، وبحثت عن المصنع محل الشكوى حتى وصلت إليه.

وتمكنت إدارة الرقابة التجارية في المحافظة من ضبط 8640 كيس قهوة تحتوي 30 كرتونة، كل منها بداخلها 24 علبة، تم التحفظ عليها كافة.

وتبين أن المصنع المخالف يعبئ مواد أخرى في هذه الأكياس مستخدمًا بودرة البلاط والأسمنت الأبيض، وذلك بأحد المخازن غير المعلن عنها في منطقة تعاونيات الزهور.