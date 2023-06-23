إصابات جسدية ونفسية عميقة.. ما قصة التعقيم القسري في اليابان؟

ووفقا لصحيفة "ذا غارديان" تحدث التقرير عن طفلين لا يتجاوز عمرهما تسع سنوات، كانا من بين آلاف الأشخاص الذين تعرضوا لـ"التعقيم القسري".

وأجبر التعقيم القسري عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون أمراضا وراثية وعقلية، على الخضوع إلى التعقيم بموجب قوانين ظلت سارية حتى تسعينيات القرن الماضي.

وترك القانون وصمة عار قاتمة في تاريخ العديد من البلدان حول العالم، وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان.

وبين التقرير أنَّ ما يقرب من 60 ألف امرأة خضعن لعمليات إجهاض بسبب أمراض وراثية، بينما منح 8000 شخص آخَر موافقتهم، ومن شبه المؤكد أنهم فعلوا ذلك تحت ضغط.

وكانت الحكومة اليابانية قد سنت قانون حماية تحسين النسل عام 1948، بعد أن بدأ التعقيم في أوائل القرن العشرين، والذي سمح بتعقيم الأفراد الذين يُعتبرون "أدنى جينياً" أو أولئك الذين يعانون أمراضاً وراثية.

واستهدفت السلطات الأشخاص ذوي الإعاقة والأمراض العقلية وذوي الإعاقة الذهنية، إلى جانب أولئك الذين اعتُبروا غير لائقين اجتماعياً للإنجاب.

وتسبب التعقيم القسري لهم بإصابات جسدية وعاطفية ونفسية عميقة، ووصموا بالعار الاجتماعي وعانوا اكتئابا حادا.

وتعويضا لمتضرري التعقيم القسري أصدر النواب تشريعا في عام 2019، يعرض على كل ضحية تعويضاً حكومياً قدره 3.2 مليون ين (22800 دولار).

ووفقا لوسائل إعلام لم يتلق حتى الآن سوى 1049 ضحية فقط المبلغ المتفق عليه، ومن المقرر أن ينتهي الموعد النهائي لتقديم الطلبات للحصول على التعويض في أبريل/نيسان 2024.