إصابات جسدية ونفسية عميقة.. ما قصة التعقيم القسري في اليابان؟
أثار تقرير قُدّم إلى البرلمان الياباني هذا الأسبوع جدلا واسعا وردود فعل غاضبة عن التعقيم القسري، الذي أُجريت عمليات جراحية تحت مسماه بين عامي 1948 و1996.
وبهدف القانون الذي أجري على 16500 إلى "منع ولادة نسل ذي نوعية رديئة… وحماية حياة الأم وصحتها".
ووفقا لصحيفة "ذا غارديان" تحدث التقرير عن طفلين لا يتجاوز عمرهما تسع سنوات، كانا من بين آلاف الأشخاص الذين تعرضوا لـ"التعقيم القسري".
وأجبر التعقيم القسري عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون أمراضا وراثية وعقلية، على الخضوع إلى التعقيم بموجب قوانين ظلت سارية حتى تسعينيات القرن الماضي.
وترك القانون وصمة عار قاتمة في تاريخ العديد من البلدان حول العالم، وهو انتهاك خطير لحقوق الإنسان.
وبين التقرير أنَّ ما يقرب من 60 ألف امرأة خضعن لعمليات إجهاض بسبب أمراض وراثية، بينما منح 8000 شخص آخَر موافقتهم، ومن شبه المؤكد أنهم فعلوا ذلك تحت ضغط.
وكانت الحكومة اليابانية قد سنت قانون حماية تحسين النسل عام 1948، بعد أن بدأ التعقيم في أوائل القرن العشرين، والذي سمح بتعقيم الأفراد الذين يُعتبرون "أدنى جينياً" أو أولئك الذين يعانون أمراضاً وراثية.
واستهدفت السلطات الأشخاص ذوي الإعاقة والأمراض العقلية وذوي الإعاقة الذهنية، إلى جانب أولئك الذين اعتُبروا غير لائقين اجتماعياً للإنجاب.
وتسبب التعقيم القسري لهم بإصابات جسدية وعاطفية ونفسية عميقة، ووصموا بالعار الاجتماعي وعانوا اكتئابا حادا.
وتعويضا لمتضرري التعقيم القسري أصدر النواب تشريعا في عام 2019، يعرض على كل ضحية تعويضاً حكومياً قدره 3.2 مليون ين (22800 دولار).
ووفقا لوسائل إعلام لم يتلق حتى الآن سوى 1049 ضحية فقط المبلغ المتفق عليه، ومن المقرر أن ينتهي الموعد النهائي لتقديم الطلبات للحصول على التعويض في أبريل/نيسان 2024.
وقضت أربع محاكم بتعويضات للضحايا حتى الآن حسب الغارديان، لكن آخرين انحازوا إلى الحكومة، قائلين إن قانون التقادم لمدة 20 عاماً قد مر.
وجادل المحامون بأن الضحايا علموا بطبيعة الجراحة بعد فوات الأوان للوفاء بالمهلة القانونية لطلب الإنصاف.
جراحة تحسين النسل حرمتني كل أحلامي من الزواج والأطفال، بهذه الكلمات عبرت إحدى النساء المتضررات من جراحة تحسين النسل.
واكدت أن الجراحة قلبت حياتها رأسا على عقب، وأن زوجها وعند علمه بها تركها وطالب بالطلاق، مشيرة إلى أنها أصيبت بمرض عقلي ولم تستطع العمل.