"مزحة" رجل عن زواجه ببرنامج ستيف هارفي تنقلب إلى "جريمة مروعة"

أقدم رجل، سبق وظهر قبل عدة سنوات في البرنامج العائلي الشهير لمقدمه الإعلامي الأمريكي ستيف هارفي، على قتل زوجته بإطلاق النار عليها.

وقبل 4 سنوات من ارتكاب جريمته، ظهر "تيموثي بليفنيك" في برنامج ستيف عارفي، والذي سأله آنذاك: "ما هو أكبر خطأ ارتكبته في زواجك؟"، ليجيب الرجل مازحا آنذاك: "زواجي نفسه".

لكن الإجابة، التي اتخذت منحى فكاهيا في حينها لم تعد كذلك، بعد القبض على صاحبها إثر قيامه بإطلاق عدة أعيرة نارية على زوجته.