"مزحة" رجل عن زواجه ببرنامج ستيف هارفي تنقلب إلى "جريمة مروعة"
أقدم رجل، سبق وظهر قبل عدة سنوات في البرنامج العائلي الشهير لمقدمه الإعلامي الأمريكي ستيف هارفي، على قتل زوجته بإطلاق النار عليها.
وقبل 4 سنوات من ارتكاب جريمته، ظهر "تيموثي بليفنيك" في برنامج ستيف عارفي، والذي سأله آنذاك: "ما هو أكبر خطأ ارتكبته في زواجك؟"، ليجيب الرجل مازحا آنذاك: "زواجي نفسه".
لكن الإجابة، التي اتخذت منحى فكاهيا في حينها لم تعد كذلك، بعد القبض على صاحبها إثر قيامه بإطلاق عدة أعيرة نارية على زوجته.
واتخذت المزحة شكلا مخيفا فيما يبدو، وتم اعتبارها على أنها إشارة مبطنة على اضطرابه النفسي.
وعثر على ريبيكا، البالغة من العمر 41 عاما، وهي ممرضة ووالدة لثلاثة أطفال، ميتة في منزلها في ولاية إلينوي بعد تعرضها لإطلاق النار في 23 فبراير/ شباط الماضي.
ووصل رجال الأمن إلى المنزل بعد بلاغ بشأن عدم حضور ريبيكا لاستلام أطفالها من المدرسة.
وقبل نحو 9 أيام، تم توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى إلى تيموثي بليفنيك، كما تم اتهامه باقتحام منزل زوجته، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وتزوجت ريبيكا من بليفنيك في عام 2009، وكانا في مرحلة الطلاق قانونيا عند وقوع الجريمة، فيما كانا يعيشان منفصلين عن بعضهما البعض لعدة سنوات قبل الحادثة.