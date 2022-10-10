"سلّة الحوثي الغذائية" تتسبب بانتحار شاب في صنعاء

أكدت وسائل إعلام محلية في اليمن فجر الإثنين، العثور على جثة شاب أقدم على الانتحار في أحد فنادق صنعاء.

وتداول ناشطون يمنيون، على مواقع التواصل، مقطعا مرئيا -تعتذر "إرم نيوز" عن نشره- يظهر تدلي جثمان شاب من أعلى مبنى أحد الفنادق الواقعة في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.

ووفقا للناشطين اليمنيين، ووسائل إعلامية محلية، فإن الشاب أقدم على الانتحار، يوم الأحد، عبر شنق نفسه إذ قام بربط الحبال بإحدى فتحات سطح الفندق الخارجية، المكون من 5 أدوار.

وبحسب نشطاء، تم العثور على رسالة، تركها الشاب قبل انتحاره، أوضح من خلالها السبب الحقيقي، الذي أجبره على إقدامه على الانتحار، وهو إيقاف المشرف الحوثي صرف السلة الغذائية التي تقدمها المليشيا لعائلته، حيث يسيطر المشرفون الحوثيون على عملية الصرف.

وفي تعليقه على الحادثة، قال سفير اليمن في المملكة المغربية عز الدين الأصبحي، في تغريدة على حسابه في"تويتر": ‏"من أكثر المشاهد ألما وقهرا، انتحار شاب في أحد فنادق ‎صنعاء، وقد ترك رسالة يشرح فيها أن سبب الانتحار، اضطهاد مشرفي الحوثي وسيطرتهم على كل شيء، حتى سلة المساعدات الغذائية صادروها على أسرته، ولم يستطع مقاومة اضطهادهم، فقرر إنهاء حياته منتحرا، احتجاجا وقهرا".