كويتي ينتحل صفة طبيب تجميل للاحتيال على سيدة

ويأتي حكم التعويض المالي عقب إصدار حكم سابق من محكمة الجنح بسجن المتهم 6 أشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة النصب والاحتيال، وفقاً لصحيفة "جرائم ومحاكم" المحلية.

وكانت السيدة قد تقدمت بشكوى ضد المتهم، وأفادت بأنه أوهمها بأنه طبيب جراحة، واتفقت معه على إجراء عمل جراحي لها لتحسين قوامها، وقامت بتسليمه جزءاً من مبلغ العملية، قبل أن يختفي.

وبحسب وكيل المدعية، المحامي عبدالرحمن ماهر المقدم، فإن "المتهم أوهم السيدة التي تعرضت للنصب بأنه يحمل شهادة الماجستير بتخصص جراحة التجميل، وتبين بأنه ليس طبيباً بالأساس".