كويتي ينتحل صفة طبيب تجميل للاحتيال على سيدة
أدانت محكمة كويتية مواطناً انتحل صفة طبيب تجميل بهدف النصب والاحتيال على سيدة لجأت إليه لإجراء عملية جراحية تجميلية لتحسين قوامها، ظناً منها أنه طبيب جرَاح.
وأصدرت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية حكماً ضد المتهم ألزمته بدفع مبلغ 3000 دينار كويتي (9.8 ألف دولار أمريكي)، تعويضاً للسيدة عن الأضرار التي لحقتها من الطبيب المزيَف الذي زعم أنه مختص بالتجميل.
ويأتي حكم التعويض المالي عقب إصدار حكم سابق من محكمة الجنح بسجن المتهم 6 أشهر مع الشغل والنفاذ عن تهمة النصب والاحتيال، وفقاً لصحيفة "جرائم ومحاكم" المحلية.
وكانت السيدة قد تقدمت بشكوى ضد المتهم، وأفادت بأنه أوهمها بأنه طبيب جراحة، واتفقت معه على إجراء عمل جراحي لها لتحسين قوامها، وقامت بتسليمه جزءاً من مبلغ العملية، قبل أن يختفي.
وبحسب وكيل المدعية، المحامي عبدالرحمن ماهر المقدم، فإن "المتهم أوهم السيدة التي تعرضت للنصب بأنه يحمل شهادة الماجستير بتخصص جراحة التجميل، وتبين بأنه ليس طبيباً بالأساس".
وسبق أن اكتشفت الجهات المختصة حالات انتحال صفة وتزوير جنسية أو شهادات علمية، وبينهم منتحلو صفة أطباء، ومنها حادثة انتحال وافد مصري يعمل مندوباً لإحدى الشركات صفة طبيب ومزاولته لعمليات التجميل داخل إحدى الشقق في منطقة حولي بأسعار منخفضة في حادثة اكتُشفت قبل أكثر من ثلاثة أعوام.
وتم اكتشاف أمر ذلك الوافد آنذاك بعد إثارته لشكوك رجال المباحث بسبب إعلان تجاري عن أسعار العمليات التجميلية التي يجريها والتعريف عن نفسه بأنه طبيب متخصص بالتجميل، ليتم التحري عنه والتعرف على الشقة التي يجري فيها العمليات، حيث تم ضبطه وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالعمليات التجميلية بقصد الكسب المادي.