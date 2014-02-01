اعتقال أخ ليوناردو ديكابريو بسبب السرقة والتحرش

ألقت الشرطة الأميريكية في ولاية تكساس القبض على الأخ غير الشقيق للنجم العالمي الشهير ليوناردو ديكابريو وهو ممثل اسمه "آدام فارار" ووجهت له عدة تهم من بينها السرقة وحيازة مخدرات.

و يواجه آدم فرار البالغ من عمره 42 عاماً اتهامات خطيرة بحيازة المخدرات والسرقة والتحرش عبر الهاتف، وعلى هذا فقد بقي في السجن فيما تنظر السلطات كيفية التعامل مع قضيته نظراً لكون مذكرات التوقيف غير المنفذة صدرت بحقه في لوس آنجلوس.

وقد تم إلقاء القبض على آدام أثناء زيارة حبيبته شاريتي مور المسجونة حيث أوضح مكتب مأمور الشرطة في مقاطعة كولين عن الحادثة قائلاً: "حضر آدم فرار لزيارة سجينة، واعتقلناه".

يشار إلى أن فارار وديكابريو أخوين غير شقيقين، وبقيا معاً خلال ترعرهما في لوس آنجلوس، وافترقا عندما كثرت مشكلات فارار مع الشرطة.

ومن الجدير بالذكر أن آدام كان المثال الأعلى لأخيه ديكابريو وصديقه المفضل وترك لديه اثراً كبيراً منذ مشاركته في مسلسل غالاكتيكا سنة 1980.

وحين ذاق ليوناردو طعم النجاح والشهرة قرر آدم أن يقوم بدور الأخ الأكبر، وكان يتبعه دومًا في نزهاته التي كان يقوم بها في هوليوود، إلا أنه خلال السنوات الاخيرة بات من الصعوبة بالنسبة للنجم الشاب إعادة علاقته بآدم الى ما كانت عليها سابقًا خصوصًا بعد دخول الأخير الى السجن وكثرة مشاكله.