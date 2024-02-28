عقوبة "غير مسبوقة" لطالبين بسبب "الغش" في الكويت
تواجه وزارة التربية في الكويت انتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، يشارك فيها أكاديميون كويتيون من الجنسين ومن مختلف التخصصات، بعد قرار فصل نهائي من مدارس البلاد بسبب مخالفة.
وتورط طالبان في المرحلة الثانوية بعملية غش في امتحان إحدى المواد الدراسية؛ إذ انتحل أحدهما صفة الآخر لتقديم الاختبار عنه في مادة اللغة الإنجليزية، قبل أن يتم كشف الانتحال، ومعاقبة الطالبين.
ونشرت صحيفة "الراي" المحلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل قرار وزارة التربية، قبل أن يتم تداوله على نطاق واسع، وسط انتقادات للعقوبة القاسية، كما وصفها كثيرون، ومطالب للوزارة بالتراجع عنها.
وكتب طبيب العيون الكويتي، عبد المطلب بهبهاني، منتقداً عقوبة الفصل النهائي للطالبين: "أراه حكما قاسيا جدًا في مشروع خلق مجرمين مدى الحياة، أعتقد حرمانهما هذه السنة ويعيدون السنة الدراسية عقوبة كافية، الغرض من العقوبة التهذيب لا خلق مشاكل أكبر وأعمق".
وقالت فاطمة النجار، المتخصصة بقطاع التربية، في انتقاد آخر: "هذا حكم بالإعدام، أنهى حياتهم ومستقبلهم وأُسرهم. حكم جائر على أولاد بعمر 16، أين دور التحقيق، ما هي الدوافع، أين دور المكتب الاجتماعي والنفسي؟! إذا فعلاً تم دخول الطالب وأجرى الاختبار، إذن الإدارة المدرسية يجب أن تُحرم من العمل نهائيا مدى الحياة معاهم".
ودعا المحامي الكويتي، ناصر العجمي، وزارة التربية إلى مراجعة العقوبة، وقال: "مدى الحياة عقوبة قاسية، نتمنى أن تعيد وزارة التربية النظر، يمكن تطبيق العقوبة بحرمان عام دراسي كامل".
وكانت وزارة التربية قد أصدرت قرارين بحرمان الطالبين بصفة نهائية من الدراسة في جميع مدارس الكويت، الأول بالصف الحادي عشر في إحدى المدارس الخاصة، والثاني بالصف الثاني عشر في إحدى المدارس الحكومية.
واتخذت الوزارة القرارين غير المسبوقين بعد اكتشاف دخول طالب بالصف الحادي عشر في مدرسة خاصة لجنة سير الامتحان، منتحلاً شخصية طالب آخر في الصف الثاني عشر، وتأدية امتحان اللغة الإنجليزية بدلاً عنه في امتحانات منتصف العام، التي جرت في يناير/كانون الثاني الماضي.