عقوبة "غير مسبوقة" لطالبين بسبب "الغش" في الكويت

تواجه وزارة التربية في الكويت انتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، يشارك فيها أكاديميون كويتيون من الجنسين ومن مختلف التخصصات، بعد قرار فصل نهائي من مدارس البلاد بسبب مخالفة.

وتورط طالبان في المرحلة الثانوية بعملية غش في امتحان إحدى المواد الدراسية؛ إذ انتحل أحدهما صفة الآخر لتقديم الاختبار عنه في مادة اللغة الإنجليزية، قبل أن يتم كشف الانتحال، ومعاقبة الطالبين.

ونشرت صحيفة "الراي" المحلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل قرار وزارة التربية، قبل أن يتم تداوله على نطاق واسع، وسط انتقادات للعقوبة القاسية، كما وصفها كثيرون، ومطالب للوزارة بالتراجع عنها.

وكتب طبيب العيون الكويتي، عبد المطلب بهبهاني، منتقداً عقوبة الفصل النهائي للطالبين: "أراه حكما قاسيا جدًا في مشروع خلق مجرمين مدى الحياة، أعتقد حرمانهما هذه السنة ويعيدون السنة الدراسية عقوبة كافية، الغرض من العقوبة التهذيب لا خلق مشاكل أكبر وأعمق".