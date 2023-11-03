امرأة تقتل صديقها بالسم بسبب ميراث "وهمي"

أقدمت أمريكية على قتل صديقها بعد أن أخبره محام "مجهول" أنه ورث 30 مليون دولار، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وفي تفاصيل الحادثة، قالت عائلة الضحية "ستيفن رايلي" (52 عاما) إن الراحل كان سيلتقي في 3 سبتمبر الماضي بمحام في مطار مينوت بولاية داكوتا الشمالية، للتوقيع على شيك بـ30 مليون دولار، إلا أنه بدأ يعاني من أعراض مرضية شديدة، وتوفي بعد يومين.

ووفقا للشرطة فإن صديقة الراحل "إينا ثيا كينوير" (47 عاما) وهي المشتبه به الأول في الجريمة، قد أقدمت على قتله من خلال تسميمه بسائل مانع التجمد، لأسباب تتعلق بالمال.

وبحسب عائلة الراحل، فإن رايلي الذي عمل في مجال البناء، لم يكن سعيدا بعلاقته مع إينا، ولم يرغب أن تتلقى أي دولار من ميراثه، كما كان ينوي الانفصال عنها.

عملية احتيال

من جانبه، قال "رايان" ابن الرحل إن والده وصديقته وقعا ضحية عملية احتيال إلكتروني عبر الإنترنت، مؤكدا أن أباه لم يرث أي أموال من أحد، وأن المبلغ وهمي.