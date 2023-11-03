امرأة تقتل صديقها بالسم بسبب ميراث "وهمي"
أقدمت أمريكية على قتل صديقها بعد أن أخبره محام "مجهول" أنه ورث 30 مليون دولار، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية.
وفي تفاصيل الحادثة، قالت عائلة الضحية "ستيفن رايلي" (52 عاما) إن الراحل كان سيلتقي في 3 سبتمبر الماضي بمحام في مطار مينوت بولاية داكوتا الشمالية، للتوقيع على شيك بـ30 مليون دولار، إلا أنه بدأ يعاني من أعراض مرضية شديدة، وتوفي بعد يومين.
ووفقا للشرطة فإن صديقة الراحل "إينا ثيا كينوير" (47 عاما) وهي المشتبه به الأول في الجريمة، قد أقدمت على قتله من خلال تسميمه بسائل مانع التجمد، لأسباب تتعلق بالمال.
وبحسب عائلة الراحل، فإن رايلي الذي عمل في مجال البناء، لم يكن سعيدا بعلاقته مع إينا، ولم يرغب أن تتلقى أي دولار من ميراثه، كما كان ينوي الانفصال عنها.
عملية احتيال
من جانبه، قال "رايان" ابن الرحل إن والده وصديقته وقعا ضحية عملية احتيال إلكتروني عبر الإنترنت، مؤكدا أن أباه لم يرث أي أموال من أحد، وأن المبلغ وهمي.
وأشار الشاب البالغ من العمر 21 عامًا لصحيفة "نيويورك بوست" إلى أن والده تلقى بريدًا إلكترونيًا من شخص ادعى أنه محام، أراد مقابلته في المطار للتوقيع على شيك ميراث بقيمة 30 مليون دولار.
وقال: "لم يشكك والدي بنية المحامي قبل ذهابه للمطار، وكان مقتنعا بأنه ورث المال فعلا وأنه سيذهب لاستلامه".
وأكد رايان أن صديقة والده كانت تعلم أنه سيحصل على المال، فأقدمت على قتله.
وعن تصريحات الابن، قال ضابط التحقيق في قسم شرطة مينوت، في بيان: "اعتقد ستيفن وإينا أن الميراث البالغ 30 مليون دولار كان حقيقيا، لكن لا دليل لدينا على أنه كان سيتم دفع المبلغ لستيفن على الإطلاق".
وكشف تشريح جثة الراحل في وقت لاحق، أن وفاة ستيفن جاءت بسبب تسمم بمادة الإيثيلين جلايكول، وهي المادة الكيميائية الرئيسة المستخدمة في صنع سائل مضاد التجمد المستخدم للسيارات، والتي يعتقد أن "إينا" دستها للراحل في الطعام.