بينهم أجانب.. مصر تضبط 29 متهما بالاحتيال عبر تطبيق Hogg Pool

وأضاف البيان أن القائمين على التطبيق، اعتدوا على أموال "المشتكين عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق، إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغت نحو 19 مليون جنيه".

وتابع: "تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه وتبين أنهم 29 شخصا، 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، واتخاذهم من عدد 2 فيلا سكنية بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع".

وضبطت الأجهزة الأمنية المصرية بحوزتهم، (95 هاتفا محمولا و3367 خط هاتف محمول و9 أجهزة مودم رسائل جماعية و7 أجهزة حاسب آلي و39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها و3 سيارات، ومبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية بلغت نحو 600 ألف جنيه و41 بطاقة ائتمانية لبنوك بالخارج".

ولفت البيان إلى أن المقبوض عليهم "اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا استهدف راغبى تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق 88 محفظة إلكترونية".

وأضاف أنه كان يجري "توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى بلغ عددها 9965 محفظة تجنبا للرصد الأمني وتمهيدًا لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة".