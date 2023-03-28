إيران.. الإعدام لـ5 أشخاص بتهمة "الاغتصاب الجماعي"

أعلنت السلطات القضائية في مدينة إيرانية، الثلاثاء، إصدار حكم بالإعدام بحق 5 أشخاص بعد إدانتهم باغتصاب فتاة بشكل جماعي.

وقال يوسف ضيامهر، المدعي العام لمدينة مرند التابعة لمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد، إن "محكمة الجنايات بالمحافظة حكمت على 5 متهمين في القضية بالإعدام، وفيما يخص التهم الأخرى حكم على أربعة من المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات".

وأضاف ضيامهر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، أنه "وفقا لقانون العقوبات الإيراني سيتم تطبيق أشد العقوبات بحق المدانين، وهي الإعدام في هذه الجريمة".