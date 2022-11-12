الحكم بالإعدام في تكساس على أمريكية قتلت امرأة حاملًا لسرقة جنينها



حُكم على امرأة من تكساس، تبلغ من العمر 29 عامًا، بالإعدام لإقدامها، في تشرين الأول/أكتوبر 2020، على قتل امرأة حامل من أجل استخراج جنينها وسرقته.

وصدر الحكم بإدانة "تايلور باركر"، الأربعاء، في تكساس، بعد محاكمة بدأت، في أيلول/سبتمبر، واستمرت أسابيع، وفقًا للوثائق التي نشرتها المحكمة.

وأوهمت "تايلور باركر"، على مدى شهور، حبيبها وأقاربها بأنها حامل، وكانت تظهر حملها المزيف في منشورات عبر مواقع التواصل حتى أنها اشترت بطنًا منتفخًا من السيليكون.

إلا أنها في الواقع كانت عاجزة عن الإنجاب بسبب استئصال رحمها.

وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر 2020، زارت باركر ريغان سيمونز هانكوك، وهي امرأة تبلغ 21 عامًا كانت بلغت الأشهر الأخيرة من حملها، وطعنتها أكثر من 100 مرة قبل أن تفتح بطنها لتأخذ الجنين، ثم غادرت المنزل الذي كانت تنام في إحدى غرفه ابنة للضحية تبلغ من العمر 3 سنوات.

وقُبض على "باركر" وهي تقود سيارتها واضعةً الجنين على ركبتيها على بعد نحو 15 كيلومترًا من مكان وقوع الجريمة، وأكدت يومها أنها وضعت مولودها حديثًا.

ولم يتمكن الطفل الذي أُدخل المستشفى من البقاء على قيد الحياة.

وخلال جلسات محاكمة "باركر" في مدينة نيو بوسطن الصغيرة شرق دالاس، أوضحت الشرطة أن الجانية واظبت قبل أسابيع من جريمتها على رصد نساء حوامل في المتاجر المتخصصة أو في مستشفيات الولادة.

وأخذت "باركر" مواعيد في بعض العيادات وشوهدت فيها. وقبل ارتكاب الجريمة بقليل، حضرت باركر عددًا كبيرًا من مقاطع الفيديو التي تظهر عمليات ولادة طبيعية وأخرى قيصرية.