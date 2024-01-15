وفاة طفل بعد عملية اقتلاع لأسنانه اللبنية

في حادثة صادمة، توفي طفل يبلغ من العمر 5 أعوام، خلال عملية جراحية لاقتلاع أسنانه اللبنية.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ميرور" البريطانية، أخذ الوالدان مريانا وفيكتور باشنيك، طفلهما لإحدى عيادات الأسنان بمدينة لفيف في أكرونيا، لإزالة اثنين من أسنانه اللبنية، نهاية ديسمبر الماضي.

وبسبب خوفه الشديد من العملية، عرض الطبيب وضع الطفل تحت التخدير العام؛ الأمر الذي وافق عليه الأبوان فورا.

وقالت الأم المكلومة إن طفلها رفض وضع كمامة التخدير، فطلبت من الطبيب إزالتها، إلا أنه أصر على وضعها حتى نام الطفل.

وأكدت الأم أنه وبعد وقت قصير من بدء العملية، سمعت ضجة وهرع مجموعة من الممرضين إلى داخل غرفة العمليات. وبعد 20 دقيقة وصل فريق الطوارئ إلى العيادة، وتم نقل الطفل للمشفى، حيث قيل لها إن قلب طفلها توقف عن النبض، وإن الأطباء تمكنوا من إنعاشه.