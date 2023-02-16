هل تسبب "حلم الثراء" باختفاء طالبين بظروف غامضة في الأردن؟

يوم الاختفاء

وفي التفاصيل، أوضح الأب أنه في حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر لم يعد ابنه من المدرسة، ليتلقى اتصالا من والد راشد، يسأله بدوره إن كان راشد في منزلهم، وليبلغه أن أيهم وراشد لم يذهبا إلى المدرسة في ذلك اليوم.

وتابع أنه بعد ذلك تلقى اتصالا من زميل أيهم وراشد في المدرسة، يخبره فيه أن أيهم وراشد أعطياه رسالة وأوصياه أن يسلمها لوالديهما ليلا.

وأضاف والد أيهم، أن الرسالة كانت مكونة من 4 صفحات، حيث كتب كل من أيهم وراشد في الرسالة أنهما قاما بقراءة كتاب "الأب الغني والأب الفقير"، وأعربا بعدها عن رغبتهما في جني المال والثروة.

بدوره، كشف الصحافي عمر الدهامشة، عبر حسابه في "تويتر"، مضمون الرسالة التي خلفها الطالبان، لافتا إلى أن "الطالبين أكدا في الرسالة نيتهما العودة، بعد أن يجمعا ثروة وينجحا في الحياة"، وفق تعبيرهما.

وأكد أن عائلة الطالبين لا تزال تناشد من لديه أي معلومات عن مكان أيهم وراشد أن يبلغهما.