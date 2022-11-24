تقرير: تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء في إسرائيل

وأكد التقرير أن هذا العام شهد زيادة قدرها 3.6% في أعداد البلاغات التي تتعلق بالعنف الأسري مقارنة بالبلاغات التي تلقتها الوزارة العام الماضي.

وصنف تقرير وزارة الرفاه الاجتماعي تلك الحالات، ووجد أن 3432 حالة في الفترة بين كانون الثاني/ يناير 2022 وتشرين الأول/ أكتوبر 2022، كانت تتعلق بتعرض نساء للعنف من قبل الزوج، وعلى العكس رصد 184 حالة تعرض خلالها الزوج للعنف من جانب شريكته، ورصد 1266 حالة تخص أطفالًا تعرضوا للعنف داخل الأسرة.

وأوضحت سيغال موران، مدير عام وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي في إسرائيل، في حديث مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن الفترة الحالية تشهد ذروة الجهود من أجل تطوير الخدمات الاجتماعية الحديثة للنساء وعائلاتهم، ولا سيما النساء المصنفات على أنهن داخل دائرة العنف الأسري.

معطيات خطيرة

وبلغت تلك الظاهرة مستويات خطيرة خلال عامي 2021 – 2022، إذ يوفر التدقيق في معطيات جمعية "لوبي النساء في إسرائيل"، وهي منظمة إسرائيلية مستقلة، تعمل منذ تأسيسها عام 1984 من أجل دفع المساواة بين الرجل والمرأة، صورة قاتمة بشأن تلك الظاهرة.

وبمطالعة الموقع الرسمي لتلك الجمعية، يمكن ملاحظة أن ثمة تأكيدات بأن متوسط عدد النساء اللواتي قُتلن داخل الأسرة، بلغ 20 سيدة سنويًا.

بدوره، نشر "لوبي النساء في إسرائيل" قائمة مصحوبة بالصور لمجموعة من النساء الإسرائيليات (يهوديات وعرب) قضين نحبهن في عامي 2021 – 2022 جراء العنف الأسري، أكثرهن قُتلن بواسطة الزوج، أو الزوج السابق، أو حين تمسكت الزوجة بطلبها الانفصال عن الشريك أو الزوج.