بسبب الميراث.. فتاة عراقية تبكي وتستغيث لإنقاذ والدتها المخطوفة‎‎

وناشدت الفتاة السلطات والمسؤولين لإيجاد والدتها وضمان عودتها سالمة، محمّلة أفرادًا من العائلة كامل المسؤولية عما يجري.

وأشارت إلى أن ابن عمها وأخوالها هم المتهمون بخطف والدتها، بعد أن رفضت التنازل عن نصيبها في تركة والدها.

وكان مقطع الفيديو قد انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات لا تتوقف بحماية الأم، ومحاسبة المعتدين.