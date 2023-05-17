بسبب الميراث.. فتاة عراقية تبكي وتستغيث لإنقاذ والدتها المخطوفة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثرًا لفتاة عراقية تبكي وتستغيث لإيجاد والدتها المخطوفة في العاصمة بغداد.
وأظهر الفيديو الفتاة وهي تبكي وتشرح سبب اختفاء والدتها وخطفها من قبل ذويها، بسبب خلاف على الميراث، مؤكدة أنها ذهبت إلى العاصمة من كردستان لتحصيل أموال من إرثها الذي حصلت عليه بعد وفاة زوجها.
وناشدت الفتاة السلطات والمسؤولين لإيجاد والدتها وضمان عودتها سالمة، محمّلة أفرادًا من العائلة كامل المسؤولية عما يجري.
وأشارت إلى أن ابن عمها وأخوالها هم المتهمون بخطف والدتها، بعد أن رفضت التنازل عن نصيبها في تركة والدها.
وكان مقطع الفيديو قد انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات لا تتوقف بحماية الأم، ومحاسبة المعتدين.
وأوضحت الفتاة أن أباها قضى في إحدى المعارك، وترك وراءه 4 فتيات، اثنتان منهن قاصرتان ومتزوجتان في بغداد، واثنتان مع الأم في كردستان.