القبض على قاتل الكويتي عبدالعزيز الزعتري

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت، اليوم السبت، القبض على قاتل بطل سباق الدراجات الرياضية الكويتي عبدالعزيز الزعتري، فيما ذكرت بعض الحسابات الكويتية أن القاتل أحد الشيوخ.

وفارق بطل سباق الدراجات المائية الكويتي عبدالعزيز الزعتري، الحياة بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهول أمام منزله، حيث أطلق القاتل عليه 13 رصاصة ليفارق الضحية الحياة إلى جوار والدته.