القبض على سعودي صفع مسنا في مناسبة اجتماعية
أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي على شخص آخر بالضرب في مناسبة اجتماعية.
وبحسب البيان، الذي نشره الأمن العام عبر حسابه في "تويتر"، فإن شرطة منطقة الباحة تمكنت من القبض على المعتدي، بعد تداول مقطع الفيديو الذي وثق اعتداءه.
وأضاف أنه اتضح من التحقيقات الأولية، أن هناك خلافا سابقا بين المعتدي والشخص الآخر، ما دفعه لضربه، خلال المناسبة الاجتماعية.
وأكد أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.
وكان مقطع فيديو أظهر جماعتين قبالة بعضهما البعض، بينما تحدث شخص باسم أحد الطرفين في مناسبة، لم تعرف ماهيتها، وفي أثناء ذلك، أقدم شخص إلى جانبه على ضرب شخص آخر من الجماعة الأخرى قبالته.
ومن غير المعروف ما إذا كانت المناسبة، زفاف لأحد الأشخاص، أم مناسبة تتعلق بـ"المشيخة" بحسب ما تداوله متابعون.