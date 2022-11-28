القبض على سعودي صفع مسنا في مناسبة اجتماعية

أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عن القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي على شخص آخر بالضرب في مناسبة اجتماعية.

وبحسب البيان، الذي نشره الأمن العام عبر حسابه في "تويتر"، فإن شرطة منطقة الباحة تمكنت من القبض على المعتدي، بعد تداول مقطع الفيديو الذي وثق اعتداءه.