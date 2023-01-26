الكويت.. النيابة العامة ترفض التماسا بالحكم النهائي لإعدام قاتل فرح أكبر

وأدانت المحكمة المتهم وقضت بإعدامه شنقًا وإلغاء حكم محكمة الاستئناف الذي قضى بالسجن المؤبد، وفق ما أكده المحامي عبدالمحسن القطان دفاع ورثة المجني عليها بتغريدة على حسابه في "تويتر".

ووقعت جريمة القتل، في الـ20 من نيسان /أبريل العام 2021، حيث أقدم الجاني على خطف الشابة بعد تتبعها، وطعنها ورماها أمام المستشفى ليتم ضبطه بعد ساعات قليلة، وفق ما ذكرته تقارير محلية.

وسبق أن أنكر المتهم في الجلسات السابقة قتله للمجني عليها، بحجة أنها "هي من قتلت نفسها طعنا".