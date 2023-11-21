وفاة طفل بعد خلع أحد أسنانه

في حادثة صادمة، توفي طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، بعد خلع أحد أسنانه في عيادة خاصة في بورصة التركية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، حرصت مديرية الصحة على إغلاق العيادة على الفور، حتى انتهاء التحقيقات.

وفي التفاصيل التي أورتدها الشرطة، رافق والدا الطفل ابنهما في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي لموعد طبيب الأسنان في عيادة خاصة في بورصة، فاكتشف الطبيب أنه صغيرهما يعاني من التسوس.

وأكد والدا الطفل أن الطبيب وضع ابنهما تحت التخدير العام، بهدف خلع أحد أسنانه ووضع حشوات على أربعة أسنان أخرى، وهو ما تم فعلا.

وأشار الوالدان المفجوعان إلى أن الطفل نزف كثيرا أثناء العملية، كما ارتفعت درجة حرارته وبدأ يرتعش. ورغم الأعراض الخطيرة، أصرّ الأطباء على عودته للمنزل، حيث وصفوا له بعض المسكنات ومضادات الالتهاب.

وبحسب الأبوين، تدهورت صحة الطفل في المنزل، ما استدعى نقله إلى المستشفى على وجه السرعة، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه، حيث فارق الحياة بعد ساعات قليلة.

وقال الأطباء في المستشفى، إن الطفل توفي بعد فشل أعضاء متعددة في جسمه، بسبب تعرضع لنقص حاد في الأكسجين.

وزعم والدا الطفل أن طبيب التخدير لم يجرِ أي فحوصات لطفلهما قبل إجراء العملية، كما أنه حرص على مغادرة العيادة فورا دون انتظار استيقاظ ابنهما من التخدير بعد العملية.