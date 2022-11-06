سجن مصري قتل شقيقته وعشيقها بعد ظهورهما بمقاطع مخلة

قضت محكمة مصرية بسجن شخص أقدم على قتل شقيقته وعشيقها، عقب انتشار "مقاطع مخلة" لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحكمت "جنايات دمنهور" يوم السبت، بالسجن 10 أعوام للمتهم و3 أعوام لكل من شقيقيه لاتهامهم بقتل شقيقتهم وعشيقها، انتقامًا لشرفهم لوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليهما.

وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت في 8 أيار/مايو الماضي في مدينة "كوم الحماد" بمحافظة البحيرة المصرية، فقد تلقت مديرية "أمن البحيرة"، إخطارا يفيد بالعثور على جثتين بإحدى القرى، حيث جرى التحفظ عليهما داخل مستشفى، وبالفحص تبين مصرع "صاحب مطعم" يبلغ من العمر 45 عامًا، وربة منزل لم يتجاوز عمرها 35 عامًا.

وكان المتهم الرئيسي قد تمكن من استدراج "عشيق شقيقته" إلى أحد المنازل عقب انتشار المقاطع المخلة، وبعد أن بيت النية لارتكاب الجريمة، أقدم على تهشيم رأسه بـ "عصا غليظة" إلى أن لفظ صاحب المطعم أنفاسه الأخيرة، في حين كان دور الأخوين منع وصول أي إغاثة أو مساعدة.

وأوضحت النيابة أن المتهم الأول كان قد قتل شقيقته أولا "بغير سبق إصرار أو ترصد"، وذلك بأن هرع صوب المسكن الخاص بها حال إحرازه للأداة "عصا"، وما أن بلغها حتى هوى على رأسها بعدة ضربات باستخدام الأداة، حتى إتمام تهشيمه لها قاصدا من ذلك "إزهاق روحها"، بحسب المصادر الرسمية.