السلطات المصرية تفرج عن المستشار هشام جنينة
أفرجت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق المستشار هشام جنينة، وذلك بعد أن قضى مدة العقوبة المفروضة عليه وهي 5 سنوات، بتهمة بث أخبار كاذبة.
وأنهى "جنينة" مدة حبسه، يوم الإثنين، إلّا أنه لم يتم الإفراج عنه إلا بعد أن خضع لتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وتقرر إخلاء سبيله على ذمة القضية بضمان محل إقامته.
ونشرت شروق جنينة ابنة المستشار هشام عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي صور لقائها بوالدها، وكتبت عليها تعليقًا تقول فيه: "بابا خرج أخيرًا".
وكانت الأجهزة الأمنية في مصر، قد ألقت القبض على هشام جنينة، يوم 13 فبراير/شباط 2018، من منزله في العاصمة المصرية القاهرة، وتمت إحالته إلى النيابة العسكرية في مدينة نصر، والتحقيق معه على خلفية تصريحات صحفية، هدد فيها بنشر وثائق وأدلة تدين قيادات في مصر بشأن الأحداث الرئيسة منذ الثورة.
وقضت محكمة مصرية، في شهر آذار/مارس من العام 2019، بحبس جنينة 5 سنوات في اتهامه بالإدلاء بتصريحات مسيئة للدولة، وقدم دفاع المتهم نقضًا على الحكم، وتمت إعادة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة لمحاكمته، وأصبح هذا الحكم نهائيًا لا طعن فيه؛ وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.