السلطات المصرية تفرج عن المستشار هشام جنينة

أفرجت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق المستشار هشام جنينة، وذلك بعد أن قضى مدة العقوبة المفروضة عليه وهي 5 سنوات، بتهمة بث أخبار كاذبة.

وأنهى "جنينة" مدة حبسه، يوم الإثنين، إلّا أنه لم يتم الإفراج عنه إلا بعد أن خضع لتحقيق في نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وتقرر إخلاء سبيله على ذمة القضية بضمان محل إقامته.