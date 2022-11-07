الكويت.. توقيف 15 وافدًا مصريًا اعتدوا على موظفين حكوميين

ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض على 15 وافدًا مصريًا اعتدوا على مفتشي وزارة التجارة والصناعة أثناء مباشرة عملهم في منطقة الضجيج بمحافظة الفروانية.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" قولها إن حادثة الاعتداء التي تعرض لها المفتشون جاءت أثناء قيامهم بحملات تفتيش على محلات بيع الأثاث في منطقة الضجيج.

وقالت المصادر إن "الوافدين أعاقوا عمل المفتشين واعتدوا عليهم بالضرب وقاموا بكسر الأجهزة اللوحية (الآيبادات) التي كانت برفقتهم والتي يستخدمونها لتسجيل المخالفات التجارية".

وأوضحت أن "مفتشي الوزارة قاموا بالإبلاغ عن المعتدين، وتم على إثر ذلك ضبطهم بعد التثبّت من هويتهم عبر الكاميرات المنتشرة في المجمع التجاري محل الحادثة".

وتوقعت المصادر أن يتم إبعاد الوافدين المعتدين خلال الـ 48 ساعة القادمة؛ بسبب ما ارتكبوه من اعتداء على موظفين حكوميين أثناء عملهم.

ويبلغ عدد سكان الكويت 4 ملايين و500 ألف نسمة، تشكل فيه نسبة الوافدين 66 % من إجمالي السكان، أكثر من 600 ألف منهم من الجالية المصرية.

وتنتهج الكويت سياسة الإبعاد بحق الوافدين في حال ارتكابهم مخالفات أو جرائم، وله نوعان، إبعاد قضائي تتولى أمره المحاكم حيث يصدر القاضي قرارا بإبعاد الوافد كعقوبة قضائية نتيجة ارتكابه جريمة، وذلك بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه متى ما رأى القاضي ذلك.

والإبعاد الإداري تقع مسؤوليته على عاتق وزارة الداخلية والإدارات الأمنية المختصة.