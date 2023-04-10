الكويت.. عائلة مبارك علي الرشيدي تكشف معلومات عن المشتبه به
كشف كل من والد مبارك علي الرشيدي وشقيقه عبدالرحمن خلال لقاءات إعلامية معلومات عن المشتبه به في قضية اختفاء مبارك في الكويت.
وأكد شقيق مبارك العثور على دم في خيمة كانت جديدة، بينما الخيمة الأخرى محترقة، لافتا إلى قيامه وآخرين بالحفر حول المخيم وفي كل مكان تم الاشتباه فيه دون جدوى.
وأضاف أن هناك بطئا في الإجراءات المتبعة في قضية شقيقه، إذ مرّ سبعة وعشرون يوما على التقرير الجنائي دون أن يصدر.
وقال شقيق مبارك علي الرشيدي إنه تم العثور على مخدرات في مخيم المشتبه به، وكذلك في منزله، وتبين بفحصه من قبل الأمن أنه مدمن.
وشدد على رغبتهم في معرفة إلى من يعود الدم في السيارة وإن كان لشقيقه أم لا.
وكشف في معلومات عن يوم اختفائه، أن زوجة شقيقه المفقود تواصلت معه في العاشرة ليلا من يوم اختفائه، وكان آنذاك بصحبة صديقه "المشتبه به"، وكان يبدو طبيعيا، مبينا أن التواصل معه انقطع بعد ذلك، وأنهم حاولوا التواصل معه أكثر من مرة ولم يتلقوا ردا.
وشكك شقيق مبارك الرشيدي بأقوال المشتبه به وتضاربها، مبينا أنه أخبرهم أن مبارك مفقود، وذلك بعد مضي وقت طويل على اختفائه، وادعى أن السيارة مسروقة، لكن تبين أنها عند جاخور لا يعرفون صاحبه وتقف إلى جانبها سيارة المشتبه به.
وتابع أن المشتبه به زعم أنه رآه لآخر مرة في منتصف الليل في المخيم ذاته، الذي كان فيه، إلا أنه قام في اليوم التالي بغسل سيارته بمواد كيميائية بعد أن ادعى أنها مسروقة، وأنهم عثروا عليها في مخيمه الخاص.
ونفى أن يكون لمبارك أي أعداء، لافتا إلى أنه يبلغ من العمر 34 عاما، ولديه 5 أبناء أكبرهم في العاشرة من عمره وأصغرهم يبلغ عاما ونصف العام، وأنهم اضطروا لإبلاغ أبنائه أن "مبارك مسافر".
بدوره، أكد والده أن المشتبه به يتعاطى المخدرات بعد ثبوت ذلك بفحصه، مضيفا أنه يخرج يوميا للبحث عن نجله على أمل العثور عليه.
وقال والد مبارك علي الرشيدي إن "مبارك كان الأقرب إلى قلبه، وأحب أبنائه له"، مناشدا المساعدة في العثور عليه سواء كان حيا أو ميتا.
واختفى مبارك علي الرشيدي، الذي عرف إعلاميا بـ"مفقود كبد"، منذ نحو شهر في ظروف غامضة دون أن يعثر له على أثر.
وحظيت قضية الرشيدي باهتمام شعبي، إذ شاركت شخصيات بارزة وفرق متطوعة ومواطنون عبر هاشتاغ #مبارك_علي_الرشيدي في موقع التواصل "تويتر" على أمل الوصول لأي معلومات تدلل عليه.