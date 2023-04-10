الكويت.. عائلة مبارك علي الرشيدي تكشف معلومات عن المشتبه به

كشف كل من والد مبارك علي الرشيدي وشقيقه عبدالرحمن خلال لقاءات إعلامية معلومات عن المشتبه به في قضية اختفاء مبارك في الكويت.

وأكد شقيق مبارك العثور على دم في خيمة كانت جديدة، بينما الخيمة الأخرى محترقة، لافتا إلى قيامه وآخرين بالحفر حول المخيم وفي كل مكان تم الاشتباه فيه دون جدوى.

وأضاف أن هناك بطئا في الإجراءات المتبعة في قضية شقيقه، إذ مرّ سبعة وعشرون يوما على التقرير الجنائي دون أن يصدر.

وقال شقيق مبارك علي الرشيدي إنه تم العثور على مخدرات في مخيم المشتبه به، وكذلك في منزله، وتبين بفحصه من قبل الأمن أنه مدمن.

وشدد على رغبتهم في معرفة إلى من يعود الدم في السيارة وإن كان لشقيقه أم لا.

وكشف في معلومات عن يوم اختفائه، أن زوجة شقيقه المفقود تواصلت معه في العاشرة ليلا من يوم اختفائه، وكان آنذاك بصحبة صديقه "المشتبه به"، وكان يبدو طبيعيا، مبينا أن التواصل معه انقطع بعد ذلك، وأنهم حاولوا التواصل معه أكثر من مرة ولم يتلقوا ردا.