المؤبد لكويتي قتل سائق منزلهم حرقًا

وتعود تفاصيل القضية إلى ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، حين قدَّم شقيق المتهم بلاغًا، اتهم فيه شقيقه الأكبر بإحراق منزل الأسرة وقتل السائق الخاص بها بشكل متعمد بأن أضرم النار في غرفته؛ ما أدى إلى اختناقه.

وكان مصدر أمني كشف لصحيفة "الراي" في حينها أن المواطن أحرق منزل الأسرة الكائن بمنطقة عبدالله المبارك باستخدام مادة سريعة الاشتعال عمدًا بسبب خلافات بينه وبين أفراد عائلته.

وتوفي على إثر الحريق السائق البنغلاديشي، فيما تم احتجاز المتهم آنذاك، والذي تبين أنه سبق وأقدم على إحراق منزل أسرته أكثر من مرة.

وثمَّة مقطع فيديو متداول آنذاك للحريق، وقد وثق نجاة أسرة المتهم، وأظهر شابًّا يجلس على حافة النافذة من الخارج مع طفلته في إحدى الغرف، إذ تم إنقاذهما في حينه.