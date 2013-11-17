مراهقان سعوديان يمارسان الشذوذ الجنسي في فصل مدرسي

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فاضحاً لمراهقين سعوديين في إحدى المدارس يظهر فيها مراهقان يمارسان الشذوذ الجنسي والثالث يصورهما.

وتغيب قضايا الشذوذ الجنسي عادةً عن وسائل الإعلام نظراً لخصوصية المجتمع السعودي أكثر المجتمعات العربية والإسلامية محافظة، في حين ينتشر هذا النوع من القضايا في الظل على شبكة الإنترنت في منتديات خاصة بالمثليين، تشجع الظاهرة وتهيئ فرصاً للتعارف.

وأثار المقطع الفاضح ردود فعل غاضبة وتعليقات لمدونين طالت المؤسسة التعليمية السعودية في حين أشارت بعض التعليقات إلى أن المقطع قديم وتساءلت عن جدوى إعادة نشره وإثارة القضية الفاضحة مرة أخرى على مواقع التواصل.

وقال أحد المدونين: "لازم الناس تشوف وعفكره هالمقطع مره مره قديم بس الله يخلف عاللي نشره بالصحيفة".

ويُظهر المقطع ممارسات شاذة لطلبة في إحدى مدارس المملكة العربية السعودية؛ إذ يمارس طالبان سعوديان في سن المراهقة الشذوذ الجنسي داخل أحد الفصول الدراسية، بينما يتفرغ الثالث للتصوير.

يُذكر أن عدد حالات الشذوذ الجنسي التي فحصها الطب الشرعي في المملكة العربية السعودية العام 2012 وصل إلى 452 حالة أغلبها في العاصمة الرياض.

وجاء في تقرير صادر عن وزارة الصحة السعودية أن نسبة المواطنين من حالات اللواط التي تم فحصها وصلت إلى 65.9 بالمئة.

وتصدّرت منطقة الرياض عدد حالات الشذوذ الجنسي التي عرضت على مراكز الطب الشرعي، تلتها منطقة جدة، ثم المدينة المنورة.

وتُعتبر محاربة الظاهرة من اختصاص لجنة مكافحة الشذوذ الجنسي المشكلة بأمر وزاري من وزارة الداخلية ومكونة من مندوبين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبحث الجنائي.