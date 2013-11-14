عصابة تهرّب الحشيش بالدراجات المائية في إسبانيا

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على 12 شخصا، بينهم بريطاني وإيطالي بتهمة تهريب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا عبر السواحل بواسطة الدراجات المائية.
ينقل المهربون الحشيش على متن باخرة ليستلمها منهم شركاؤهم في عرض البحر فوق دراجاتهم المائية، ويدخلونها إلى إسبانيا حسب ما جاء في بلاغ للداخلية.
حيث تمكنت السلطات خلال التفتيش الذي أجرته في عدد من المساكن في "ملقة" جنوب إسبانيا وفي شمال المغرب، من ضبط 20000يورو نقدا، وثلاث دراجات مائية وثلاث سيارات و29 هاتفا نقالا.
تراوحت أعمار المتهمين بين 22 و 43 سنة، من بينهم بريطاني وإيطالي و مغربيين. سجن تسعة منهم، وأفرج عن اثنين بعد دفع كفالة إلى حين محاكمتهم. كما وأصدرت السلطات مذكرة تفتيش في حق 4 أشخاص آخرين هناك شك في انتمائهم لهذه العصابة.
إسبانيا بحكم جوارها مع المغرب أكبر مصدر للحشيش، وعلاقتها مع دول أمريكا اللاتينية بوابة أولى لدخول المخدرات إلى أوروبا.
ففي سنة 2012 تم حجز 325.5 طن من الحشيش فيها، أي ما يمثل 74% من الكمية المحجوزة في أوروبا بأكملها في السنة ذاتها حسب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الإسبانية.