يمنية تقتل زوجها وتحرقه بمساعدة عشيقها

عثرت الأجهزة الأمنية اليمنية على شخص مقتول في منزله بمنطقة "الكود" في مديرية جعار بمحافظة أبين جنوب اليمن .

ونقل عن مصدر أمني، إن المواطن علي عجرومة، في الخمسينات من عمره، عثر عليه مقتولاً في غرفة نومه، بعد حرقه.

وأشار المصدر الأمني إلى أن التحريات كشفت أن زوجة المجني عليه وشخصاً آخر متهمان بجريمة القتل بحسب اعتراف الزوجة، ولاتزال زوجة المجني عليه محتجزة في مديرية أمن زنجبار بمحافظة أبين جنوب البلاد .

وأوضح المصدر الأمني أن زوجة المجني عليه اعترفت أن المتهم الآخر هو عشيقها. وأن الأجهزة الأمنية تبحث عن عشيق زوجة المجني عليه المتهم بالقتل بحسب اعترافات الزوجة .