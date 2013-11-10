السفير القطري المتسبب في مقتل سعودي يُنقَل إلى الرياض

في ساعة متأخرة من ليل السبت ووسط حراسة أمنية كثيفة نقلت السُّلطات السعودية سفيراً قطرياً إلى العاصمة الرياض على خلفية تسببه بمقتل مواطن سعودي.

وكان سفير دولة قطر في تايلاند قد زار محافظة الخرج السعودية الواقعة جنوب شرق منطقة الرياض لإثبات نسبه إلى قبيلة تقطن في المحافظة، إلا أن خلافاً دبَّ بين الأقارب بين رافض لانضمامه إلى القبيلة ومؤيد لها، وتطوّر الخلاف ليذهب ضحيته شخص قتلاً ويصاب آخر.

وشهدت شوارع محافظة الخرج الرئيسية حراسة أمنية مشدّدة كإجراء احترازي وأمني تحسباً لوقوع أيِّ تطوراتٍ للقضية ورافق ترحيل السفير إلى العاصمة الرياض عدة سيارات أمنية تمهيداً لترحيله إلى دولة قطر.

وإثر حصول جريمة القتل تم نقل المصاب الثاني إلى مستشفى المصانع الحربية بالخرج، وأُلقي القبض على الجاني ليتم تحويله إلى الجهات المختصّة.