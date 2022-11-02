السعودية.. القبض على 6 مقيمين بتهمة سرقة عملاء بنوك

ألقت الشرطة السعودية القبض على خمسة أشخاص من الجنسية الإثيوبية ومقيم صومالي بتهمة سرقة عملاء البنوك، ومخالفتهم نظام أمن الحدود، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبحسب موقع "سبق" السعودي المحلي، فقد تمثلت المخالفات الجنائية في الترصد لعملاء المصارف والبنوك، وسلبهم ما بحوزتهم من أموال باستخدام مركبة مسروقة، وأسلحة بيضاء، وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة.

وقالت شرطة منطقة الرياض إنها ضبطت بحوزة المتهمين مبلغا من المال بلغ 65,000 ريال (نحو 17300 دولار أمريكي)، مشيرة إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.