محام كويتي: مبارك علي الرشيدي تم قتله وإخفاء جثته

أكد المحامي ناصر العجمي، وكيل أسرة "مفقود كبد" في الكويت، مبارك علي الرشيدي، أنه "تم قتله وإخفاء جثته".

وأعلن العجمي في بضع تغريدات عبر حسابه في "تويتر"، وبيان له في تسجيل صوتي، أن ما حدث مع مبارك علي الرشيدي هو جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصُّد.

وأعلن أنه قام بتقديم كتاب للنيابة العامة، للمطالبة بتوجيه تهمة القتل العمد للمتهم، المحتجز حاليًّا على ذمة القضية.

ولفت محامي أسرة مبارك علي الرشيدي، أن التحقيقات كشفت عن وجود الأدلة والقرائن التي تدين المتهم المحتجز، مضيفًا أن "المتهم وبعد عرضه على قاضي التجديد، والذي أمر بتجديد حبسه، لا يزال يصر على إنكار تهمة القتل والكشف عن مكان دفنه لجثة مبارك، ظنًّا منه أنه بذلك يمكنه الفرار من الأدلة والقصاص".