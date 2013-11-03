روسيّة تطعن إمرأة وابنتيها لأجل جرائها

موسكو – انتهت زيارة قامت بها صديقة لصديقتها مع طفلتيها بمأساة نقلت على إثرها العائلة إلى المستشفى فيما انتهت المضيفة في قبضة الشرطة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن الشرطة أنّ امرأة اصطحبت طفلتيها وهما في الـ11 والـ8 من العمر لزيارة صديقتها في موسكو، وتناولت المرأتان الكحول ثم تشاجرتا حين أعربت صاحبة البيت عن استيائها من طريقة تعامل طفلتيّ صديقتها مع جراء الكلاب التي تملكها المضيفة.

وما لبثت أن هاجمت المضيفة وهي في الأربعينات من العمر، صديقتها والطفلتين بالسكين فأصيبت الأم بمعدتها وصدرها، فيما أصيبت الإبنة الكبرى بمعدتها وصدرها ووجهها ويديها، وأصيبت الصغرى بساعدها، ونقلت الجريحات إلى المستشفى فيما تم توقيف المهاجِمة.