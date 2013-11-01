مصريان يقتلان بعضهما أثناء تنافسهما على النقطة

الرياض – تحول حفل عرس إلى شجار وبركة دماء بعد أن لقي شخصين مصرعهما بسبب تنافسهما على أولوية دفع (النقطة، وهي مبلغ مالي يقدمه الحضور للعريس على سبيل المجاملة).

وكانت الشرطة السعودية قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفين في منطقة البندر، وذلك بحسب صحيفة الرياض السعودية.

وبانتقال رجال الأمن إلى عين المكان، تبين أن المشاجرة نشبت بين شابين بسبب تنافسهما في تقديم "النقطة" في حفل عرس.

وقد توفي الشابان بعد أن أصيب أحدهما بجرح نافذ في الصدر نتيجة تلقيه طعنة غائرة بينما لفظ الثاني أنفاسه بعد إصابته بطلقين ناريين في الرأس والصدر.

كما نتج عن المشاجرة نشوب حريق بثلاثة منازل ومحلين تجاريين. وتمّ إبلاغ النيابة التي تولت التحقيقات في الموضوع بشكل شامل.