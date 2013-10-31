طفلة تخرج من قبرها بعد دفنها على يد مغتصبيها

خرجت فتاة باكستانية "13 عاماً" من قبرها، بعد دفنها على يد مغتصبيها، إعتقاداً بأنها ماتت من جراء إعتدائهما عليها، وذلك في إحدى القرى الصغيرة بإقليم البنجاب.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن الطفلة تمكنت من إستعادة وعيها، وحفر قبرها الضحل بعد دفنها بفترة بسيطة، لتتمكن من الوصول إلى الشارع الرئيسي، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة من قِبل أحد الأشخاص.

وكانت الطفلة في طريقها لحضور دروس في القرآن الكريم، قبل أن يختطفها مجهولان ويعتديا عليها في منطقة معزولة.

ورفضت الشرطة التحقيق في إختفاء الفتاة، بعد أن تقدم والدها ببلاغ عن إختفائها، إلا أن المحكمة العليا في لاهور أصدرت أمراً بالقبض على المعتدين والتحقيق في القضية.

وبحسب تقارير لمنظمات حقوقية باكستانية، أصبحت حالات إغتصاب الأطفال تشكل قضية رأي عام في باكستان، وتشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة.

ووفقاً لمنظمة "سهل" الخيرية المهتمة بقضايا الأطفال، فإن عدد حالات إغتصاب الأطفال بين عامي 2002 و 2012 ارتفعت من 668 إلى 2788 حالة.