طفل سعودي يترك لمصيره في مواجهة حيوان شرس

أثار مقطع فيديو لطفل سعودي يتعرض لتعنيف شديد بتركه لمصيره في مواجهة حيوان شرس ينال من الطفل المرعوب بالعض، في منطقة نائية من السعودية ردود فعل غاضبة ومطالبات بمحاسبة من يقف وراء هذا التعنيف.

واستفز الفيديو الذي تم نشره على موقع "يوتيوب" هيئة حقوق الإنسان التي استغربت كيف يتسلى بعض الكبار بعنف موجه لطفل لم يتجاوز العاشرة من عمره، غير عابئين بالأذى الجسدي والنفسي الذي تعرض له الطفل المغلوب على أمره.

وطالب مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي السُّلطات الرسمية بمحاسبة المتسببين للعقوبات التي يقرها نظام الحماية من الإيذاء ومحاسبة ذويه الذين شهدوا حادثة التعنيف، بهدف السخرية والتلاعب بالحال النفسية للطفل.

وكانت السُّلطات السعودية أصدرت قانون الحماية من الإيذاء الذي تم إقراره من مجلس الوزراء في 26 آب/أغسطس الماضي، وتكوَّن من 17 بنداً كلها تدعم الفئات المستضعفة من الأطفال والنساء لتوفير الحماية لهم من جميع أشكال الإيذاء.

ورأى اختصاصي بالعلاج النفسي أن ما تعرض له الطفل يندرج تحت التعنيف المباشر، ويعتبر انتهاكاً لحقوق الطفل.