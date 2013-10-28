رجل في أريزونا يقتل أربعة من جيرانه وينتحر بسبب نباح الكلاب

قتل رجل أربعة من أفراد عائلة تقطن بجواره بالإضافة إلى كلبيهم ببندقية خرطوش قبل أن ينتحر في ولاية أريزونا الأمريكية وقالت الشرطة أنه ربما فعل ذلك بسبب غضبه من نباح الكلاب.

ولكن الشرطة قالت أن السبب الذي دفع مايكل جوزو(56 عاما) في فينكس لارتكاب هذه الجريمة ربما لا يعرف أبدا بشكل مؤكد لأنه هو وضحاياه الذين تراوحت أعمارهم بين 17 عاما و66 عاما كانوا قد ماتوا قبل وصول الشرطة.

وقال السارجنت تومي تومسون المتحدث باسم شرطة فينكس "يبدو أنه كان متضايقا من نباح الكلاب.

"إذا صح ذلك فهذا لا يبرر قتل أربعة أشخاص."

وقال تومسون أن الشرطة عثرت على الضحايا مقتولين بعد الرد على بلاغ بسماع أصوات اطلاق نار السبت في مجمع سكني بوسط المدينة.

وقالت الشرطة أنها وصلت الى الفناء الخلفي لمنزل لتكتشف جثتي رجلين مقتولين بطلقات خرطوش وهما بروس مور(66 عاما) وقريبه مايكل مور(42 عاما).

وبالداخل عثرت الشرطة على رينيه (36 عاما) زوجة مايكل مور وابنها شانون(17 عاما) مقتولين بطلقات خرطوش. وكان كلبا العائلة مقتولين ايضا بالداخل.

وقال تومسون ان الشرطة دخلت بعد ذلك المنزل المجاور الذي كان يعيش فيه جوزو وعثروا عليه ميتا بعد اطلاق النار على نفسه وبجواره بندقية خرطوس يعتقد انها السلاح الذي استخدم في الجريمة.