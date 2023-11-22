حقنة "فيلر" فاشلة تودي بحياة شابة

في حادثة مأساوية، توفيت شابة نمساوية بعد أسبوعين من عملية حقن فيلر فاشلة خضعت لها على يد خبيرة تجميل روجت لنفسها عبر إنستغرام.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، دفعت الشابة "ديلبر" 180 يورو مقابل حقن إبرة فيلر في شفتيها، والتي يعتقد الأطباء أنها تسببت لها برد فعل تحسّسي أودى بحياتها.

وفي التفاصيل، قال زوج الضحية إن ديلبر (28 عامًا) عانت بعد عملية الحقن من صداع شديد، فاضطر لنقلها إلى المستشفى، إلا أن الأطباء أكدوا أن حالتها ستتحسن من تلقاء نفسها، ونصحوها بالعودة إلى المنزل.

وقال زوج ديلبر، إن الأطباء لم يجروا لزوجته أي فحوصات رغم تضخم غددها الليمفاوية، الذي يؤكد إصابتها بعدوى.