جنوب أفريقيا.. مقتل 10 من عائلة واحدة بإطلاق نار

قالت شرطة جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، إن مسلحين اقتحموا منزلا في مدينة بيترماريتسبرج ونصبوا كمينا لعائلة مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص.

ولم تكشف الشرطة عن الدافع وراء إطلاق الرصاص. وقالت وزارة الشرطة في بيان إن القتلى هم سبعة نساء وثلاثة رجال.

ومن المقرر أن يزور وزير الشرطة بيكي سيلي وكبار قادة جهاز الأمن في البلاد مسرح الجريمة في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وتعاني جنوب أفريقيا أحد أعلى معدلات جرائم القتل في العالم إذ تقع حوالي 20 ألف جريمة قتل كل عام بين سكان البلد البالغ عددهم 60 مليون نسمة.

وفي يناير/ كانون الثاني، قتل مسلحون ثمانية أشخاص وأصابوا ثلاثة آخرين في حفل عيد ميلاد في الكاب الشرقية بعد سلسلة من الهجمات المسلحة العام الماضي.