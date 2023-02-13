اليمن.. تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتلين أحدهما ذبح امرأة وطفلتيها
نفذت السلطات الحكومية اليمنية، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، حكم الإعدام بحق شخصين تورطا في قضيتي قتل ارتكباها بحق مدنيين، قبل أعوام.
ونفذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليهما، قاسم أحمد علي قاسم البن، وفهمي ناصر محمد العوفة، في مدينة "الحسوة" شمال غرب عدن، بعد تلاوة رئيس نيابة شمال عدن، القاضي يحيى ناصر الشعيبي، وثيقة تنفيذ الحكم ومصادقة رئاسة الجمهورية، وبحضور المئات من المواطنين وأولياء الدم.
وتعود جريمة المحكوم عليه الأول إلى التاسع من أغسطس/ آب 2020 (قضية رقم 36 لعام 2020)، حين أقدم الجاني على قتل زوجة عمه، وطفلتيها البالغتين من العمر 10 أعوام وعاما واحدا، ذبحًا، فضلًا عن طعن عمه بالسكين في عدن، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليه عقب يومين في محافظة الضالع.
فيما تعود جريمة المحكوم عليه الثاني إلى عام 2017 (قضية رقم 31 لعام 2017)، بعد أن قام بقتل المجني عليه علاء زيد علي، في مديرية البريقة، غربي عدن.
يذكر أن عملية تنفيذ القصاص بالإعدام هي الثانية التي تشهدها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن منذ سنوات.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، نفذ حكم الإعدام بحق قاتل فتاة في منتصف عقدها الثاني، حيث قام الجاني بدفنها في ساحة منزله المجاور لمنزل أسرة الفتاة بمدينة "التواهي".