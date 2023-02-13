اليمن.. تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتلين أحدهما ذبح امرأة وطفلتيها

نفذت السلطات الحكومية اليمنية، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، حكم الإعدام بحق شخصين تورطا في قضيتي قتل ارتكباها بحق مدنيين، قبل أعوام.

ونفذ حكم الإعدام بحق المحكوم عليهما، قاسم أحمد علي قاسم البن، وفهمي ناصر محمد العوفة، في مدينة "الحسوة" شمال غرب عدن، بعد تلاوة رئيس نيابة شمال عدن، القاضي يحيى ناصر الشعيبي، وثيقة تنفيذ الحكم ومصادقة رئاسة الجمهورية، وبحضور المئات من المواطنين وأولياء الدم.