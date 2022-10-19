إرجاء قرار قضائي بشأن دعوى اغتصاب بحق المخرج الفرنسي لوك بيسون

أرجأ القضاء البلجيكي لأشهر عدة، الأربعاء، قراره بشأن إمكان النظر في الدعوى المرفوعة من الممثلة ساند فان روي بحق السينمائي الفرنسي لوك بيسون بتهمة الاغتصاب، بانتظار رأي المحكمة الدستورية، وفق محامي الطرفين.

وأوضح محامي الممثلة البلجيكية الهولندية يوريس فان كوتر، أن محكمة بروج التي كان مقررا أن تصدر حكمها، الأربعاء، قررت طرح سؤال سابق للحكم إلى المحكمة الدستورية البلجيكية التي ستحدد ما إذا كان بالإمكان النظر في الدعوى أم لا، في مسار قد يستغرق بين ستة أشهر وسنة.

وأكدت على هذه المعلومة المحامية فيرجيني كوتان وكيلة الدفاع البلجيكية عن لوك بيسون.

وتتهم عارضة الأزياء السابقة البالغة 35 عاما مخرج "فيفث إيليمنت"، و"لوغران بلو" البالغ 63 عاما باغتصابها في أيار/مايو 2018 في فندق باريسي فخم، بعد تعاونها معه ومشاركتها في فيلمه "فاليريان أند ذي سيتي أوف إيه ثاوزند بلانتس"، 2017.