مصر.. إقامة حفل لأحمد سعد بجوار قبور يثير استياء النشطاء

أثار حفل الفنان المصري أحمد سعد الذي أحياه في محافظة بني سويف المصرية، حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما أظهرت صور إقامة الحفل قرب قبور.

وأعرب ناشطون عن غضبهم لإقامة الحفل أمام قبور، والذي شارك فيه أيضًا المطرب محمود العيسيلي، مهاجمين جامعة خاصة نظمت الحفل بمناسبة العام الدراسي الجديد واستقبال الطلبة.

وتفاعل حساب يحمل اسم "عصام" في موقع “تويتر” مع الصور المنتشرة للحفل معلقًا: " تخيل يا مؤمن، ضاقت الدنيا بمسؤولي جامعة النهضة في بني سويف ورايحين يعملوا حفلة للأغاني والرقص في ساحة جنب المقابر، مفيش أي احترام لحرمة الأموات خالص".