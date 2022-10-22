مصر.. إقامة حفل لأحمد سعد بجوار قبور يثير استياء النشطاء
أثار حفل الفنان المصري أحمد سعد الذي أحياه في محافظة بني سويف المصرية، حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما أظهرت صور إقامة الحفل قرب قبور.
وأعرب ناشطون عن غضبهم لإقامة الحفل أمام قبور، والذي شارك فيه أيضًا المطرب محمود العيسيلي، مهاجمين جامعة خاصة نظمت الحفل بمناسبة العام الدراسي الجديد واستقبال الطلبة.
وتفاعل حساب يحمل اسم "عصام" في موقع “تويتر” مع الصور المنتشرة للحفل معلقًا: " تخيل يا مؤمن، ضاقت الدنيا بمسؤولي جامعة النهضة في بني سويف ورايحين يعملوا حفلة للأغاني والرقص في ساحة جنب المقابر، مفيش أي احترام لحرمة الأموات خالص".
واعتبر وائل سلامة، أن إقامة حفل غنائي بجوار قبور مشكلة كبيرة، إذ كتب: “المشكلة مش في الحفلة ولا الأعداد، المشكلة الكبيرة إللي ورا في الخلفية دي المقابر، الصورة مخيفة والله”.
فيما علق أحمد البنا على الصور المنتشرة كاتبًا: “والله حاجة ترعب، كان زمان إللي عاوز قلبه يرق يروح المقابر، إحنا وصلنا لقسوة في القلوب لدرجة إنه يتعمل حفلة مختلطة بين شباب وبنات والرقص والأغاني قدام مقابر الموتى”.
من جانبه علّق الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة في مصر، على الجدل المثار بسبب الحفل بالقول، إن "الجامعة منذ نشأتها من 18 عامًا وهي تقيم حفلات للخريجين سواء كانت حفلات غنائية أو حفلات تكريم، وهي مقامة على تلك الأرض التي كانت مقابر سابقة".
ووصف الملاحي في بيان رسمي، الانتقادات التي طالت الجامعة، بـ"الحملة الشرسة ضد الجامعة"، متهمًا البعض بأنهم “ينفثون في النار لإشعال الحرب ضد الجامعة".
وأكد أن مثل هذه الحفلات لا تتم إلا بموافقات أمنية من جميع الجهات المختصة لتأمين الحفل والمطربين.
وأوضح أن حفل التخرج تقيمه الجامعة كل عام على أرضها مجانًا للطلبة الخريجين وأسرهم دون مقابل.