يمني يقتل زوجته ووالدتها وعديله بمادة حارقة
شهدت منطقة مفرق حبيش في محافظة إب اليمنية، جريمة قتل بشعة، الثلاثاء، حيث أقدم ثلاثيني على قتل زوجته ووالدتها إضافة إلى صهر عائلة زوجته.
وقالت مصادر محلية إن خلافا أسريا نشب بين الزوجين قبل عدة أيام، وعلى إثره تركت الزوجة المنزل وذهبت للإقامة مع أسرتها.
وفي يوم الجريمة، توجه الزوج إلى بيت أسرة زوجته لإعادتها لمنزله، فنشب خلاف بينه وبين زوجته ووالدتها وعديله (زوج شقيقة زوجته)، فأقدم على قتل الثلاثة بعد أن قام برشهم بمادة حارقة ولاذ بالفرار.
وتزايدت في الآونة الأخيرة جرائم العنف الأسري في محافظة إب وبعض المحافظات المجاورة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثيين في شمال اليمن.
حيث شهدت إب، يوم الإثنين، جريمة قتل فتاة يمنية بآلة حادة على يد إحدى قريباتها في منطقة حبيش.
وقال مصدر قريب من أسرة المجني عليها، لـ "إرم نيوز"، إن الفتاة تبلغ 17 عاما من عمرها، وقامت زوجة شقيق زوجها بضربها بآلة حادة على رأسها، ما أدى إلى وفاتها.
ونفى المصدر الأنباء التي تحدثت عن تقطيع جثة الفتاة ورميها داخل كيس كما تم تداوله على مواقع التواصل وبعض وسائل الإعلام المحلية، لافتا إلى أن الصورة المتداولة للكيس ليست صحيحة.
وجاءت هذه الحادثة بعد ساعات من واقعة اختفاء فتاة أخرى في محافظة إب، حيث أعلنت أسرتها عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تساعد في العثور عليها.