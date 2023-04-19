فرار 8 تلميذات من خاطفيهن في نيجيريا

تمكنت 8 تلميذات خطفن على طريق مدرستهنّ الثانوية في شمال غرب نيجيريا من الإفلات من خاطفيهن بعد أسبوعين، على ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء.

وأفاد صامويل أروان مفوض الأمن الداخلي في ولاية كادونا حيث تكثر عمليات الخطف لقاء فدية، أن التلميذات خطفن في الثالث من نيسان/أبريل.

واستؤنفت عمليات الخطف في المنطقة بعد فترة من الهدوء خلال الانتخابات التي جرت في شباط/فبراير ونيسان/أبريل.

وأشار أروان إلى أنه تم خطف ثماني تلميذات وليس عشر تلميذات كما أفيد عند وقوع العملية.