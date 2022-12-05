القبض على مصرية وابنها محكوم عليهما في 333 قضية

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على سيدة وابنها في العاصمة القاهرة، حيث تلاحقهما السلطات في 333 قضية، وحكم عليهما بالحبس لأكثر من 91 سنة.

وذكرت الأجهزة الأمنية المصرية، أن "بلاغا ورد إليها باستئجار المطلوبان شقة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر". وجرى ضبط السيدة وابنها في الشقة المستأجرة.

والسيدة محكوم عليها في 92 قضية، بإجمالي مدد حبس بلغت 20 سنة و4 أشهر، وابنها محكوم عليه في 241 قضية، بإجمالي مدد حبس بلغت 71 سنة و5 أشهر.

كما أن كليهما هاربان من المراقبة في قضية "سرقة بالإكراه" في محافظة المنيا، وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانوية حيالهما.