توقيف مشتبه به بمحاولة اغتصاب صحافية بريطانية في لبنان

أعلنت السلطات الأمنية اللبنانية، توقيف مشتبه به في الاعتداء ومحاولة اغتصاب صحافية بريطانية في بيروت، في واقعة أثارت ضجة واسعة في البلاد.

وكتبت قوى الأمن الداخلي اللبناني، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر، أن "شعبة المعلومات أوقفت المشتبه به بالاعتداء ومحاولة اغتصاب الصحافية من الجنسية البريطانية، في منطقة الواجهة البحرية في بيروت".

وأكد البيان الأمني أن القضاء المختص فتح تحقيقا في الحادثة التي وقعت في 29 آذار/ مارس الماضي.