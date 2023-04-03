توقيف مشتبه به بمحاولة اغتصاب صحافية بريطانية في لبنان
أعلنت السلطات الأمنية اللبنانية، توقيف مشتبه به في الاعتداء ومحاولة اغتصاب صحافية بريطانية في بيروت، في واقعة أثارت ضجة واسعة في البلاد.
وكتبت قوى الأمن الداخلي اللبناني، في بيان نشرته عبر حسابها في تويتر، أن "شعبة المعلومات أوقفت المشتبه به بالاعتداء ومحاولة اغتصاب الصحافية من الجنسية البريطانية، في منطقة الواجهة البحرية في بيروت".
وأكد البيان الأمني أن القضاء المختص فتح تحقيقا في الحادثة التي وقعت في 29 آذار/ مارس الماضي.
وكان عدد من أصدقاء الضحية، كشفوا ما تعرضت له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى إصابتها بصدمة ما استدعى نقلها إلى المستشفى.
وكتبت الصحافية اللبنانية آية اسكندراني، عبر حسابها في تويتر: "تعرضت صديقة لي، وهي تمارس رياضة الجري، لاعتداء عنيف واغتصاب من قبل رجل مجهول بالقرب من كيدز موندو على الطريق المؤدي إلى الواجهة البحرية لبيروت".
وأضافت اسكندراني في تغريدتها التي كتبتها باللغة الإنجليزية: "من المحزن أننا وصلنا إلى هذا.. تجنبي المنطقة إذا كنت امرأة".
وأثارت الواقعة انتقادات حقوقية، حيث ندد الاتحاد النسائي التقدمي، في وقت سابق، بعدم توفر الأماكن المناسبة لممارسة الرياضة في الخارج، الأمر الذي قد يعرض النساء للخطر.
وكتب الاتحاد عبر حسابه في تويتر: "ناقوس خطر لكل النساء والفتيات في لبنان ليس في البيال فحسب، بل في كل الشوارع والأزقة والمحال والأحياء اللبنانية، حيث لا إنارة ولا عناصر أمنية ولا أماكن آمنة مصنّفة رسمياً لممارسة الهوايات الرياضية، ولا كاميرات مراقبة".
من جانهبا، أعلنت جمعية "بيروت ماراثون" أنها وجهت كتبا لكل من وزيري الداخلية والبلديات، ومحافظ بيروت، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، "لاتخاذ الإجراءات الكفيلة والضامنة لتوفير مناخات الأمان والسلامة الشخصية لكل من يرتاد المنطقة المشار إليها من عدائين وعداءات وكل مواطن ومواطنة يمارسون رياضة المشي".
وطالبت الجمعية بـ"تأمين الإنارة الليلية والقيام بدوريات أمنية والحراسة من قبل حرس مدينة بيروت، ووضع كاميرات مراقبة بما يوفر أدنى مقومات الأمن والأمان للذين يرتادون هذه المنطقة".