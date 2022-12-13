الأردن.. التحقيق مع دكتور طب بجامعة مؤتة وصف طالبا بـ"مريض نفسي"

فتحت جامعة أردنية تحقيقًا في شكاوى "الإساءة والتنمر"، بحق عميد كلية وصف طالبًا مصابًا بالاكتئاب بأنه "مريض نفسي".

جاء ذلك بعد تداول مقطع لتسجيل صوتي قيل إنه لعميد كلية الطب في "جامعة مؤتة" بمحافظة الكرك الأردنية، يتحدث فيه عن طالب مصاب بمرض نفسي.

وسأل الأستاذ الجامعي، خلال محاضرة، عن اسم طالب تغيّب عن الجامعة بسبب إصابته بمرض نفسي، ما تسبب بضحك الطلاب في القاعة.

وأثار التسجيل الصوتي، استياء عبر وسائل التواصل في الأردن، بالتزامن مع اتهام الأستاذ بـ"التنمر على الطالب والإساءة إليه".

وقال طلاب، أشاروا إلى إنهم تواجدوا في القاعة التي تحدث بها الأستاذ، إن "الطالب تقدّم بأعذار للغياب، بسبب معاناته من الاكتئاب".

ورد الأستاذ عبر "فيسبوك" على الاتهامات، بالتعهد برفع دعوى قضائية ضد كافة "المسيئين"، لكنه حذف المنشور لاحقًا.