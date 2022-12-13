الأردن.. التحقيق مع دكتور طب بجامعة مؤتة وصف طالبا بـ"مريض نفسي"
فتحت جامعة أردنية تحقيقًا في شكاوى "الإساءة والتنمر"، بحق عميد كلية وصف طالبًا مصابًا بالاكتئاب بأنه "مريض نفسي".
جاء ذلك بعد تداول مقطع لتسجيل صوتي قيل إنه لعميد كلية الطب في "جامعة مؤتة" بمحافظة الكرك الأردنية، يتحدث فيه عن طالب مصاب بمرض نفسي.
وسأل الأستاذ الجامعي، خلال محاضرة، عن اسم طالب تغيّب عن الجامعة بسبب إصابته بمرض نفسي، ما تسبب بضحك الطلاب في القاعة.
وأثار التسجيل الصوتي، استياء عبر وسائل التواصل في الأردن، بالتزامن مع اتهام الأستاذ بـ"التنمر على الطالب والإساءة إليه".
وقال طلاب، أشاروا إلى إنهم تواجدوا في القاعة التي تحدث بها الأستاذ، إن "الطالب تقدّم بأعذار للغياب، بسبب معاناته من الاكتئاب".
ورد الأستاذ عبر "فيسبوك" على الاتهامات، بالتعهد برفع دعوى قضائية ضد كافة "المسيئين"، لكنه حذف المنشور لاحقًا.
بدورها، رفضت وزارة التعليم العالي الواقعة، في حال ثبوت الاتهامات الموجهة إلى الأستاذ الجامعي.
وقال الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب لـ"إرم نيوز"، إن "التعليم العالي" تنتظر نتائج التحقيق الذي فتحته الجامعة.
وأكد أن "الأنظمة والقوانين المعمول بها في الجامعة، هي من تحكم طبيعة العلاقة بين الطالب والأستاذ".
ودعا الخطيب إلى "انتظار نتائج التحقيق، وعدم الانجرار وراء ما يُنشر حول الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي".
وكانت جامعة مؤتة، أعلنت الاثنين أنها "ستتحقق من شكوى الطالب ولن تتهاون باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك".
وقالت الجامعة في بيان، إن "بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي تناولت موضوع أحد طلبة كلية الطب والذي كما يدعي أصحاب هذه الصفحات قد تعرض للتنمر عليه بسبب عذر تقدم به للكلية يفيد بأنه يعاني من اكتئاب ووصفه من قبل عميد الكلية بالمريض النفسي".
وأهابت الجامعة "بطلبتها ومجتمعها بعدم الانجراف وراء الأخبار ونشرها إلا بعد التأكد من صحتها".
وحذَّرت "من الإساءة للجامعة أو طلبتها أو أساتذتها بنشر الأخبار المسيئة وغير الصحيحة والذي من شأنه أن يعرّض صاحبها للمساءلة القانونية".
وتصدَّر وسم "دكتور كلية طب مؤتة"، قائمة الأكثر تداولا عبر "تويتر" في الأردن، وتضمن شهادات لطلبة حضروا الحادثة، وآخرين نشروا مواقف أخرى مع الأستاذ الجامعي ذاته.
وقالت ديمة الهواوشة "أنا كنت موجودة وشهدت موقف الطالب وهو يقدم عذرًا للدكتور موقعًا من طبيبه النفسي، الطالب تعبان جدا قال النا يا اخوان لا يحرموني والله معي مرض نفسي وتعبان".
وبدوره، كتب حمزة الشرع "طالب يشكو من الاكتئاب وكان سبب غيابه المتكرر عن الدوام، بعد تقديمه للعذر الموقع من طبيب نفسي، اليوم الدكتور المسؤول عن الغياب يدخل إلى المدرج وينادي أين المريض النفسي ويضحك عليه!".
كما تداول طلاب، تسجيلات صوتية أخرى للأستاذ ذاته، احتوت على ما قالوا إنها "إهانات" موجهة للطلبة.