انتحار الفتاة علياء عامر يشعل جدلًا واسعًا في مصر.. ما قصتها؟
أثارت قصة فتاة مصرية تدعى "علياء عامر" حالة كبيرة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتحارها إثر تعرضها للتحرش من أحد أفراد عائلتها وعدم تصديق والدها لها.
وجرى تداول منشور الفتاة بشكل كبير من خلال متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن استيائهم لانتحارها بإلقاء نفسها من شرفة مسكنها، وأن الواقعة تُثير القلق.
وطالب النشطاء بضرورة تحرك الجهات المعنية للتحقيق، وكشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن إقدام الفتاة على التخلص من حياتها.
بدورها قالت النيابة المصرية إنها عاينت مسرح الواقعة بمحافظة البحيرة، وشاهدت تسجيلات آلات المراقبة بمحيطه، حيث تبينت منها لحظة سقوط المتوفاة، وناظرت جثمانها، وندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية عليه.
وأوضحت في بيان، اليوم الأحد، أنها استمعت لأقوال والد الفتاة و 4 من أشقائها وبعض من ذويها، وخلصت من حاصل أقوالهم إلى وجود خلافات أسرية بين المتوفاة وأبيها، وسابقة تعرضها (المتوفاة) منذ سنوات لتحرش من أحد أقاربها.
لكن التحقيقات لم تقطع بعد بوجود صلة بين وفاتها وبين خلافاتها مع والدها أو واقعة التحرش المذكورة.
وأكدت تحريات الشرطة عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن الفتاة هي مَن ألقت بنفسها من شرفة مسكنها، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف حقيقة الواقعة.