انتحار الفتاة علياء عامر يشعل جدلًا واسعًا في مصر.. ما قصتها؟

وأوضحت في بيان، اليوم الأحد، أنها استمعت لأقوال والد الفتاة و 4 من أشقائها وبعض من ذويها، وخلصت من حاصل أقوالهم إلى وجود خلافات أسرية بين المتوفاة وأبيها، وسابقة تعرضها (المتوفاة) منذ سنوات لتحرش من أحد أقاربها.

لكن التحقيقات لم تقطع بعد بوجود صلة بين وفاتها وبين خلافاتها مع والدها أو واقعة التحرش المذكورة.

وأكدت تحريات الشرطة عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن الفتاة هي مَن ألقت بنفسها من شرفة مسكنها، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف حقيقة الواقعة.