طفت على سطح المحيط.. نيوزيلندا تضبط مخدرات بقيمة 320 مليون دولار

قالت سلطات نيوزيلندا، اليوم الأربعاء، إنها ضبطت 3.2 طن من مخدر الكوكايين تقدر قيمته بأكثر من 320 مليون دولار، يُعتقد أنه كان في طريقه إلى أستراليا وعثرت عليه طافيًا على سطح المحيط.

وذكرت الشرطة النيوزيلندية، في بيان لها، أنها انتشلت المخدرات من المحيط الهادي في عملية مشتركة مع إدارة الجمارك وقوة الدفاع في البلاد.

وأظهرت صورة للشرطة المضبوطات قبل انتشالها في شبكة مثبتة على سطح المحيط بعوامات.

ولم تلق الشرطة القبض بعد على أحد لصلته بالأمر.

وقال مفتش الشرطة اندرو كوستر في بيان: "هذه واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات التي تنفذها السلطات في البلاد".

وأوضح القائم بأعمال مراقب إدارة الجمارك النيوزيلندية بيل بيري أن قيمة المضبوطات تقدر بنحو 500 مليون دولار نيوزيلندي (320 مليون دولار أمريكي).